Большой областной центр затянуло черным дымом: после атаки возникли пожары (фото, видео)

Дым над Одессой. / © Суспільне

Реклама

Утром вторника, 22 сентября, Одессу затянуло черным дымом. В Одесском районе произошел пожар. В воздухе ощущается запах гари.

Что известно о ситуации в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о пожарах в Одесском районе, которые вызвали сильное задымление.

Реклама

«Над городом виден черный дым. Задействованы все соответствующие службы. Проводятся замеры качества атмосферного воздуха», — подчеркнул чиновник.

В то же время в Сети одесситы пишут, что дым виден в разных районах города. Специалисты проверяют качество воздуха и выясняют уровень загрязнения.

В то же время, что именно горит и что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Официальной информации от власти нет.

Дым в Одессе - фото и видео

Дата публикации 10:32, 22.09.26 Количество просмотров 11 Над Одессой — черный дым из-за «прилетов»

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Напомним, этой ночью РФ массированно ударила по Киеву, Днепру и ряду городов ракетами и дронами. По данным ПС, россияне запустили ракеты разных типов, в том числе «Ониксы», и более 200 беспилотников. Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров