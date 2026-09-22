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Большой областной центр затянуло черным дымом: после атаки возникли пожары (фото, видео)
Пока официальной информации о том, куда произошли «прилеты» и что загорелось, нет.
Утром вторника, 22 сентября, Одессу затянуло черным дымом. В Одесском районе произошел пожар. В воздухе ощущается запах гари.
Что известно о ситуации в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.
Утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о пожарах в Одесском районе, которые вызвали сильное задымление.
«Над городом виден черный дым. Задействованы все соответствующие службы. Проводятся замеры качества атмосферного воздуха», — подчеркнул чиновник.
В то же время в Сети одесситы пишут, что дым виден в разных районах города. Специалисты проверяют качество воздуха и выясняют уровень загрязнения.
В то же время, что именно горит и что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Официальной информации от власти нет.
Дым в Одессе - фото и видео
Напомним, этой ночью РФ массированно ударила по Киеву, Днепру и ряду городов ракетами и дронами. По данным ПС, россияне запустили ракеты разных типов, в том числе «Ониксы», и более 200 беспилотников. Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.