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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Большой областной центр затянуло черным дымом: после атаки возникли пожары (фото, видео)

Пока официальной информации о том, куда произошли «прилеты» и что загорелось, нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым над Одессой.

Дым над Одессой. / © Суспільне

Утром вторника, 22 сентября, Одессу затянуло черным дымом. В Одесском районе произошел пожар. В воздухе ощущается запах гари.

Что известно о ситуации в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.

Утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о пожарах в Одесском районе, которые вызвали сильное задымление.

«Над городом виден черный дым. Задействованы все соответствующие службы. Проводятся замеры качества атмосферного воздуха», — подчеркнул чиновник.

В то же время в Сети одесситы пишут, что дым виден в разных районах города. Специалисты проверяют качество воздуха и выясняют уровень загрязнения.

В то же время, что именно горит и что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Официальной информации от власти нет.

Дым в Одессе - фото и видео

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Над Одессой виден черный дым. Фото: Одесса INFO.

Напомним, этой ночью РФ массированно ударила по Киеву, Днепру и ряду городов ракетами и дронами. По данным ПС, россияне запустили ракеты разных типов, в том числе «Ониксы», и более 200 беспилотников. Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

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