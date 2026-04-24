Из плена освободили воина, которого считали без вести пропавшим: новые детали большого обмена

Обмен пленным 24 апреля / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина провела очередной масштабный обмен пленными. Домой вернулись 193 защитника, удерживаемых на территории Чеченской Республики. Среди уволенных — боец, чья судьба до сих пор была совершенно неизвестна.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Воскресение» по неизвестности

Главной особенностью этого обмена стал статус возвращенных воинов. По словам Омбудсмена, почти никто из списка (кроме одного бойца) не был официально подтвержден Международным комитетом Красного Креста (МККК) как пленный.

«Один среди возвращенных домой считался пропавшим без вести. Остальные были подтверждены только из альтернативных источников», — подчеркнул Лубинец.

Состояние освобожденных и география службы

Большинство уволенных — представители рядового состава ВСУ (ТрО, мотопехотные, штурмовые, танковые войска), а также бойцы Нацгвардии, ГНСУ и морпехи. Самому старшему герою — 59 лет, самому младшему — всего 23.

Первые показания с места встречи указывают на очень тяжелые условия содержания в Чечне.

Бойцы вернулись истощенными и нуждаются в немедленном лечении.

Из-за пережитого в неволе воины нуждаются в длительной реабилитации.

Представители Офиса Омбудсмена зафиксировали многочисленные факты попрания норм международного гуманитарного права со стороны оккупантов.

Дни рождения на свободе

Этот обмен стал особым подарком для четырех воинов: двое защитников празднуют день рождения прямо сегодня (26 и 29 лет), один встретил 36-летие вчера, а еще один именинник отметит 49 лет завтра уже на родной земле.

