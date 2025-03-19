Большой обмен пленными 19 марта: подробности об освобожденных украинских военных (видео)

Среди спасенных из плена на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.
В результате последнего обмена пленными 19 марта домой возвращается 197 наших защитников.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали детали, кого именно удалось освободить.
Среди освобожденных:
- воинов ВСУ – 149,
- ТрО – 4,
- ВМС – 11,
- Нацгвардейцев – 8, в том числе трое из "Азова",
- ГПСУ – 3.
Освобождены пленные по направлениям:
- Защитники Мариуполя – 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" – 18),
- Из Донецкой области – 74,
- Луганской области – 39,
- Харьковщины – 8,
- Херсонщины – 5,
- по двое – из Николаевской, Запорожской, Сумской области, Курщины.
Среди спасенных из российского плена на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.
Отмечается, что возвращенные из плена имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы.
"На украинской земле все освобожденные получат должную медицинскую помощь, пройдут программы физической и психологической реабилитации и смогут реинтегрироваться в общество. Также все получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного довольствия за все время пребывания во вражеском неволе", — заверили в Координационном.
Также в Коорштабе опубликовали трогательное видео встречи освобожденных из плена военных.
Напомним, что Путин в разговоре с Трампом пообещал, что 19 марта состоится обмен пленными между Россией и Украиной. РФ обещала вернуть по обмену 175 украинских пленных.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этот обмен готовился еще к разговору Трампа с Путиным.
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