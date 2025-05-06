Украина вернула из плена 205 военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Еще 205 украинских защитников возвращаются домой после российского плена. Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, тяжелобольны и ранены.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram. Там рассказали, кого именно удалось вернуть в рамках 64-го обмена пленными и обнародовали фото.

«Шестого мая, в День украинской пехоты, благодаря работе Координационного штаба по поручению президента Украины удалось вызволить из российской неволи еще более двух сотен защитников. В этот раз среди освобожденных воинов представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта», — говорится в сообщении.

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Освобожденные защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

«Сегодняшний обмен — уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения. В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан. Спасибо за содействие в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам и всем причастным структурам и организациям за совместные усилия ради освобождения наших людей», — говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что всем освобожденным будет предоставлена медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь. Освобожденные защитники смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели 64-й обмен пленными: предварительно, 205 на 205. Это один из самых больших обменов за время полномасштабной войны.