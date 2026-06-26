Большой обмен пленными: первые кадры освобожденных героев (видео)

Обмен / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В пятницу, 26 июня, автобусы из 160 украинскими военнослужащими, которых только удалось вызволить из российской неволи, пересекли государственную границу. Колонна с нашими бойцами отправилась в глубь территории Черниговской области.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Елена Гущик.

«Автобусы с освобожденными сегодня из российского плена 160 украинцами уже отправились от границы с РФ и уезжают в глубь Черниговщины», — сообщила корреспондентка.

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Домой удалось вернуть 160 воинов, представляющих разные подразделения Сил обороны. Среди освобожденных граждан — военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии, пограничники, а также представители Государственной специальной службы транспорта.

Значительная часть возвращенных защитников находилась в изоляции и в бесчеловечных условиях с самого начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Это мужественные защитники Мариуполя и Азовсталь, которые провели в застенках врага более четырех лет. Впереди освобожденных украинцев ждет медицинское освидетельствование, психологическая помощь и длительный процесс реабилитации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЖДАЛИСЬ! Автобусы везут освобожденных из плена! В прямом эфире ТСН!

Обмен пленными — последние новости

Зеленский также подтвердил, что 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 160 украинских защитников, в частности, военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Среди уволенных — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы, защищавшие Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направления.

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До этого обмен пленными происходил 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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