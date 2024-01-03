Большой обмен пленными: сколько украинцев всего уже освободили и что планируют дальше

В ГУР заверили, что Украина готова на разные шаги для того, чтобы возвращать своих людей.

С начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена было освобождено 2828 украинцев. Сегодня, 3 января, произошел самый большой обмен пленными за время полномасштабного вторжения – 230 украинских защитников вернулись домой.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Благодарность государству, которое борется и боролось за их возвращение, и продолжает бороться за возвращение всех. Это действительно важно и это символ того, что каждый должен вернуться домой. Такой работы еще очень много, поэтому сегодня действительно важное событие. Собственно 2828 украинцев уже освобожден из вражеского плена за период полномасштабного вторжения и, безусловно, эта работа будет продолжаться… Украина готова на самые разнообразные шаги для того, чтобы возвращать своих людей – и военных, и гражданских", – сказал Юсов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Освобождены из российского плена: Юсов вживую прямо с места, куда приехали украинцы!

Руководитель ГУР Кирилл Буданов добавил, что обмен был очень сложным и его удалось организовать через значительный промежуток времени.

"Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса напрямую также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать", — отметил Буданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести.

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