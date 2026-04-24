Большой обмен пленными: Зеленский показал первые фото возвращения героев
Домой вернулись 193 украинских военных из состава Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.
Очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 24 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото.
По словам главы государства, среди освобожденных есть военнослужащие, которые защищали Украину на разных направлениях фронта, а также раненые и те, против кого Россия открыла уголовные дела.
Президент подчеркнул, что работа над возвращением украинцев из российского плена продолжается каждый день, и поблагодарил всех, кто вовлечен к процессу обменов — военных, подразделения на фронте и международных партнеров, которые помогают в возвращении пленных домой.
Напомним, последний обмен пленными между Украиной и агрессором Россией состоялся 11 апреля. Тогда из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семерых гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.
По данным президента, тогда вернулись военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях, а также в Мариуполе и ЧАЭС.
Среди возвращенных военных были раненые. Большинство из них находились в плену с 2022 года. В Координационном штабе отмечали, что возраст самого молодого освобожденного — 22 года, а самому старшему исполнилось 63 года.