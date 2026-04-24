Большой обмен пленными: Зеленский показал первые фото возвращения героев

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

Очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 24 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото.

По словам главы государства, среди освобожденных есть военнослужащие, которые защищали Украину на разных направлениях фронта, а также раненые и те, против кого Россия открыла уголовные дела.

Президент подчеркнул, что работа над возвращением украинцев из российского плена продолжается каждый день, и поблагодарил всех, кто вовлечен к процессу обменов — военных, подразделения на фронте и международных партнеров, которые помогают в возвращении пленных домой.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и агрессором Россией состоялся 11 апреля. Тогда из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семерых гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

По данным президента, тогда вернулись военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях, а также в Мариуполе и ЧАЭС.

Среди возвращенных военных были раненые. Большинство из них находились в плену с 2022 года. В Координационном штабе отмечали, что возраст самого молодого освобожденного — 22 года, а самому старшему исполнилось 63 года.