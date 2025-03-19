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Большой пожар под Львовом: масштабное возгорание чревато экологической катастрофой

Большой пожар под Львовом: масштабное возгорание чревато экологической катастрофой

Пожар сухой травы вблизи Львова: спасатели пытаются остановить огонь, угрожающий лесу. / Фото: Associated Press

Есть угроза, что огонь может распространиться на лесной массив.

Вблизи города Львов, в селе Подборцы, вспыхнул масштабный пожар сухой травы, охвативший 5000 квадратных метров.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

На месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые пытаются локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения.

В мэрии Львова еще раз призывают жителей не сжигать сухости, ведь это не только вредит окружающей среде, но и является незаконным. За такие действия поджигателям грозят штрафы в несколько тысяч гривен.

Напомним, во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

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