Большой тур ТСН по стране: "1+1" готовит грандиозный проект к 30-й годовщине Независимости Украины

Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Традиционно, к празднику Независимости Украины, телеканал "1+1" готовит ряд особых спецпроектов.

Да, 31 июля ТСН начнет большой тур по стране, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19:30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей из всех регионов, кроме оккупированных. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особенные истории об украинских городах накануне праздника.

Выездные студии ТСН будут расположены под открытым небом. Зрители увидят эксклюзивные репортажи, в которых корреспонденты ТСН станут соведущими и познакомят зрителей каждый со своим родным городом. В туре будут задействованы пять ведущих ТСН: Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Святослав Гринчук. Первый выездной эфир состоится в Ужгороде, выпуск новостей проведет Наталья Мосейчук.

Наталья Мосейчук

Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН проведет в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Ліпсінк батл». Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформенсы с известными украинцами, которые стали символами эпохи.

Алла Мазур

Идея спецпроекта - показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

Не пропустите грандиозный проект ТСН к 30-й годовщине Независимости Украины уже с 31 июля на "1+1".

Лидия Таран

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