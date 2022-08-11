"Большой удар по российскому истеблишменту": генерал Маломуж о взрывах в Крыму и использовании украинской агентуры

В частности, благодаря украинской агентуре, которая могла бы быть на базе.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

"Я думаю, что в этой ситуации нет единой версии, потому что нет объективных данных. Пока ни одна служба: ни наших западных партнеров, ни Украины, ни тем более России не подтвердила возможные ракетные удары. Они фиксируются и космическими, и радиотехническими средствами и средствами визуального наблюдения, средствами ПВО. Поэтому пока сохраняется статус-кво – все стороны отрицают свое участие в таких операциях", — говорит Маломуж.

По его мнению, возможно сработал фактор пребывания на этих объектах украинской агентуры.

"возможно проведение глубинной спецоперации нашими спецслужбами. Мы могли использовать людей, которые непосредственно бывали на этом объекте, служили там или, возможно, тех, кто целевым образом был направлен сюда. Я склоняюсь к версии, что это подготовленная операция по уничтожению конкретного объекта с самолетами и ракетными средствами, которые активно используются против Украины. Возможно, с использованием сил и средств наших спецслужб для того, чтобы провести комплексную операцию в нескольких местах сразу", — говорит Николай Маломуж.

Он добавил, что даже если причина взрывов другая, в любом случае этот факт имеет большое военно-политическое значение, потому что есть реакция в мире, в частности, какая реакция украинцев на это событие. Это поднимает дух военным, это означает, что ВСУ могут действовать уже на территории Крыма.

"И, конечно, это очень большой удар по российскому истеблишменту, военному и гражданскому населению, особенно крымчанам. Мы видели панику, выезд с территории Крыма отдыхающих. Это подрывает авторитет России, авторитет их вооруженных сил, показывает, что угроза для россиян возможна уже не только в Крыму, но и в других регионах, откуда наносят удары", — говорит генерал.

Николай Маломуж говорит, что, учитывая, что Украина получает новейшие средства и может предотвращать удары, прежде всего, с полигонов, из центров пуска ракет, например "Искандеров", из центров размещения авиации. Это средства, которые сейчас прямо угрожают Украине.

"По Крымскому мосту, думаю, в ближайшее время такие активные операции не будут проводиться по ряду причин. Во-первых, конечно, он очень защищен, нейтрализовать его сложно. Это не Антоновский мост, по которому мы можем наносить системные удары. Для того, чтобы нейтрализовать Крымский мост, чтобы разрушить его, нужны очень большие и боевые средства и средства подавления системы ПВО, которые развернула там Россия. Но я думаю, что эта мишень также в перспективе", — сказал Маломуж.

Он считает, что в случае проведения наступательных операций масштабного характера, например, на Херсонском, Запорожском направлении Крымский мост может стать основной целью массированного удара в процессе наступления, когда будет перспектива оцепления группировки врага на юге.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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