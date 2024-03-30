Большую часть Украины охватила воздушная тревога

Сегодня, 30 марта, в ряде областей Украины объявлена полномасштабная воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, угроза баллистики в Киеве и других областях, где объявлена тревога.

Ранее заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Пройдите в укрытие и оставайтесь там до отбоя воздушной тревоги.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты и "Шахеды" разлетелись по Украине! На Львовщине есть попадание! В Киеве ликвидируют последствия!

Читайте также: