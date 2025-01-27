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Большую половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Большую половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Сирены прозвучали во многих регионах

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером 27 января большинство областей Украины, кроме пока западного региона, охватило масштабная воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников.

Об этом сообщили воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:17 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:17

По информации мониторинговых каналов, сейчас зафиксирован БПЛА:

  • Киевщина→Житомирщина.
  • Черниговщина→Чернигов/Киевщина.
  • Сумщина→Полтавщина.
  • Кировоградщина→Черкащина.
  • Николаевщина→Кировоградщина.
  • Полтава→Кременчуг/Кировоградщина.
  • Днепропетровщина→Кировоградщина.
  • Днепропетровщина→Павлоград.
  • Харьковщина→Сумщина/Полтавщина.
  • Харьковщина→Харьков/р-н.

Кроме того, в Сети сообщали, что в Харькове раздаются взрывы.

Напомним, что сегодня в Запорожской области россияне попали авиабомбами в многоэтажку, есть пострадавшие.

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