Большую половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером 27 января большинство областей Украины, кроме пока западного региона, охватило масштабная воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников.
Об этом сообщили воздушные силы.
По информации мониторинговых каналов, сейчас зафиксирован БПЛА:
- Киевщина→Житомирщина.
- Черниговщина→Чернигов/Киевщина.
- Сумщина→Полтавщина.
- Кировоградщина→Черкащина.
- Николаевщина→Кировоградщина.
- Полтава→Кременчуг/Кировоградщина.
- Днепропетровщина→Кировоградщина.
- Днепропетровщина→Павлоград.
- Харьковщина→Сумщина/Полтавщина.
- Харьковщина→Харьков/р-н.
Кроме того, в Сети сообщали, что в Харькове раздаются взрывы.
Напомним, что сегодня в Запорожской области россияне попали авиабомбами в многоэтажку, есть пострадавшие.