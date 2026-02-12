"Болванки" вместо супероружия: эксперт развенчал мифы об "Орешнике"

Ракета «Орешник» без ядерного заряда не столь катастрофическая, как ее рисуют. / © ТСН

Днем четверга, 12 февраля, всю Украину уже дважды охватывала масштабная тревога из-за угрозы применения так называемой новейшей ракеты «Орешник» .

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии «РБК-Украина» объяснил логику действий врага и рассказал, что на самом деле представляет собой российское «чудо-оружие», которым Кремль пытается запугать мир.

Почему бьют днем

По словам эксперта, смещение времени атак на дневной период имеет прагматическую причину. Баллистические ракеты подлетают к цели в считанные минуты, поэтому их используют для уничтожения объектов, информация о которых является «горячей».

«Фантазируем: где-то на окраине Львова приехал какой-то груз из западной границы. Он сейчас еще 2 часа здесь, а потом куда-нибудь разъедется. Потому как только информация получена — сразу нанесен удар. Вот такая логика», – объяснил Ступак.

Он отметил, что оккупанты просто не могут ждать ночи, ведь цель исчезнет.

Что такое «Орешник» и чем он страшен

«Орешник» – это баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе комплекса РС-26 «Рубеж». Она развивает гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч) и несет шесть боевых частей с суббоеприпасами. По данным разведки, по состоянию на январь 2026 года в РФ было всего 3-4 таких ракеты.

Однако Ступак успокаивает: без ядерного заряда это оружие не столь катастрофическое, как его рисуют.

"Когда "Орешник" без ядерного заряда, он раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36. Это такие "болванки", это больше о запугивании", - отметил эксперт.

Он сравнил эффект падения этих блоков, как это было в Днепре, с обычными артиллерийскими снарядами. То есть фактически это как 36 артиллерийских выстрелов.

Заложить туда обычную взрывчатку сложно технически: из-за огромной скорости и нагрева при входе в атмосферу она может сдетонировать преждевременно.

На вопрос, можно ли сбить эту ракету, эксперт пояснил, что к сожалению, система Patriot, перехватывающая «Кинжалы», против «Орешника» бессильна. Сбить ее мог бы американский комплекс THAAD, но его стоимость составляет 3 миллиарда долларов, и у Украины такой системы нет.

Две тревоги в день: хроника угрозы

12 февраля стало днем напряжения для всей Украины. Днем Воздушные силы дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Мониторинговые каналы писали о вероятном пуске «Орешника» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Александр Коваленко впоследствии уточнил, что пуски были имитационными — россияне проводили тренировки или пытались оказать психологическое давление.

Напомним, что Украина не оставляет подобные действия без ответа. В январе 2026 года Силы обороны ударили по полигону «Капустин Яр» , поразив монтажно-испытательный корпус, где кафиры готовят ракеты к старту.