Бомба по почте: женщину поймать при попытке подрыва здания ВСУ в областном центре (фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией сорвали новую попытку российских кафиров совершить кровавый теракт. В Житомире стражи порядка сработали на опережение и задержали российскую агентку, которая готовила подрыв административного здания одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Как выяснили следователи, женщина должна была под видом обычного курьера доставить в помещение почтовую отправку. Однако внутри свертка была спрятана самодельная бомба. План российских спецслужб заключался в том, чтобы дистанционно взорвать посылку сразу после ее передачи.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел. Агентство задержали именно тогда, когда она полностью подготовила взрывчатку и уже приобрела униформу одной из известных служб почтовой доставки.

Вербовка в Телеграмме за деньги «на дозу»

Расследование установило личность фигурантки. Ею оказалась завербованная россиянами наркозависимая жительница города Измаил Одесской области. Женщина попала в поле зрения российских спецслужб банально, когда искала в местных Телеграмм-каналах легкие «быстрые заработки на дозу».

После успешной вербовки кураторы «отправили» женщину в Житомир. Там она арендовала квартиру и приступила к изготовлению самодельного взрывного устройства по четкой инструкции от двух российских представителей.

Стражи порядка задокументировали, что кураторы из РФ поручили агенту максимально «усилить» бомбу металлическими гайками и болтами для большего радиуса поражения, а также снарядить ее мобильным телефоном, чтобы осуществить активацию дистанционно.

После сборки бомбы фигурантка провела доразведку у потенциальной «цели» и согласовала со своими российскими руководителями точное время и локацию запланированного теракта. Кроме того, злоумышленница фотографировала и снимала на видео периметры других военных объектов в Житомире, вблизи которых враг планировал совершить следующие взрывы.

Во время обыска в арендованной житомирской квартире задержанной следователи изъяли полностью готовое взрывное устройство, химические компоненты для создания самодельной взрывчатки, приобретенную униформу курьера и смартфон, содержавший неопровержимые доказательства подготовки к покушению.

Следователи Службы безопасности уже сообщили российской агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Женщина находится под стражей. За совершенное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 18 апреля в Киеве произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек, еще семеро получили ранения. По данным следствия, конфликт начался у подъезда дома, после чего нападавший открыл огонь, впоследствии вернулся в квартиру за огнестрельным оружием, поджег квартиру и продолжил стрельбу на улице и в супермаркете.

Злоумышленник убил несколько человек, ранил прохожих и захватил заложников в магазине, угрожая им оружием. Во время штурма спецподразделения он был ликвидирован. Следствие продолжается, окончательные выводы по поводу мотивов и психического состояния нападающего должны установить экспертизы.

Также, контрразведка СБУ предотвратила теракта в Хмельницком . По данным следствия, агент российских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в месте скопления украинских военных.

Злоумышленник действовал по указаниям кураторов и намерен использовать схему с анонимным вызовом на «102», чтобы дождаться прибытия полиции и дистанционно активировать взрывчатку. Его задержали в ходе разведки местности — у него изъяли самодельное взрывное устройство и телефон с поличным сотрудничества с РФ.

