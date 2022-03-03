Бомба попала в ТЭС в Ахтырке: в настоящее время обнаружены тела двух погибших

Бомба попала в ТЭС в Ахтырке: в настоящее время обнаружены тела двух погибших

Из-под завалов также деблокирована женщина.

В г. Ахтырка 14 спасателей и три единицы техники ГСЧС работают на месте нанесенного авиаудара по ТЭЦ.

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Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент обнаружены тела двух погибших.

Из-под завалов деблокирована женщина. Травмированную передали медикам. Работы продолжаются.

Напомним, в Ахтырке Сумской области бомба, выпущенная РФ, 3 марта попала в ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Российская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ", — сообщил он.