Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Бомба попала в ТЭС в Ахтырке: в настоящее время обнаружены тела двух погибших

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Из-под завалов также деблокирована женщина.

В г. Ахтырка 14 спасателей и три единицы техники ГСЧС работают на месте нанесенного авиаудара по ТЭЦ.

Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент обнаружены тела двух погибших.

Из-под завалов деблокирована женщина. Травмированную передали медикам. Работы продолжаются.

Напомним, в Ахтырке Сумской области бомба, выпущенная РФ, 3 марта попала в ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Российская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ", — сообщил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация