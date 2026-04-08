Бомба в центре Харькова: супруги поймали во время подготовки теракта

Завербованные супруги

Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт в Харькове. Задержаны два российских агента, которые готовили подрыв в центре города.

Об этом сообщает СБУ.

Подготовка теракта в Харькове — что известно

По материалам дела, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время скопления людей. В случае совершения кровавого теракта россияне надеялись спровоцировать панические настроения людей, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Харькове.

Сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе изготовления бомбы в съемной квартире.

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая искала деньги на дозу в телеграмм-каналах. Впоследствии фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению СВП из подручных средств.

На следующем этапе агенты подыскали объект запланированного теракта и «согласовали» его с рашистами.

Во время обысков у задержанных изъято:

готовый СВП;

остатки составляющих к взрывчатке;

мобильные телефоны для дистанционной активации взрыва;

смартфон с подтверждениями контактов с русским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в подготовке к совершению террористического акта. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одессе правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая готовила теракт по указанию спецслужб РФ. Злоумышленница изготовила самодельную взрывчатку и планировала взорвать грузовик с оборудованием для местного объекта критического инфраструктуры. Ее задержали «на горячем» до совершения преступления. Сообщается, что фигурантка была завербована через Telegram и действовала по инструкциям кураторов из РФ.