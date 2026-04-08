Бомба в центре Харькова: супруги поймали во время подготовки теракта
СБУ задержала супругов агентов России, которые готовили теракт в центре Харькова
Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт в Харькове. Задержаны два российских агента, которые готовили подрыв в центре города.
Об этом сообщает СБУ.
Подготовка теракта в Харькове — что известно
По материалам дела, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время скопления людей. В случае совершения кровавого теракта россияне надеялись спровоцировать панические настроения людей, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Харькове.
Сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе изготовления бомбы в съемной квартире.
Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая искала деньги на дозу в телеграмм-каналах. Впоследствии фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению СВП из подручных средств.
На следующем этапе агенты подыскали объект запланированного теракта и «согласовали» его с рашистами.
Во время обысков у задержанных изъято:
готовый СВП;
остатки составляющих к взрывчатке;
мобильные телефоны для дистанционной активации взрыва;
смартфон с подтверждениями контактов с русским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в подготовке к совершению террористического акта. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Одессе правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая готовила теракт по указанию спецслужб РФ. Злоумышленница изготовила самодельную взрывчатку и планировала взорвать грузовик с оборудованием для местного объекта критического инфраструктуры. Ее задержали «на горячем» до совершения преступления. Сообщается, что фигурантка была завербована через Telegram и действовала по инструкциям кураторов из РФ.