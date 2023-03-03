Бомбардировал Харьков: пленный российский пилот приговорен к 12 годам лишения свободы

В марте 2022 года лётчик получил приказ уничтожить передаточный пункт Украинского радио и телевидения в Харьковской области.

Российский военный летчик, попавший в плен, приговорен к 12 годам лишения свободы за нарушение законов войны во время бомбардировки гражданской инфраструктуры в Харьковской области.

Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в Офисе генпрокурора.

Российский пилот, имя которого не называют, по его словам, являлся вторым командиром шестого подразделения ВВС в Западном военном округе российской армии.

По данным прокуратуры, в марте 2022 года он получил приказ уничтожить передаточный пункт Украинского радио и телевидения в Харьковской области, выполнявший исключительно гражданские функции.

Пилот выполнил приказ, выпустив по цели восемь бомб ФАБ-500, в результате чего была повреждена металлическая конструкция телевизионной вышки, что сделало невозможным работу по стандартам безопасности, а также были уничтожены несколько технических средств и часть административного здания.

Через десять дней после этой атаки пилотируемый им истребитель-бомбардировщик СУ-34 был сбит украинскими зенитчиками. Российский пилот успел катапультироваться, но попал в плен.

Кроме уголовного приговора, суд обязал выплатить 1,1 миллиона гривен (около 28 000 евро) гражданской компенсации за ущерб, нанесенный целям, пораженным во время бомбардировки.

Напомним, ранее в Украине осудили разведчика из белорусского КГБ, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины. Служба безопасности собрала доказательную базу для представителя белорусской спецслужбы.

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