Бомбардировать до капитуляции: Кремль хочет "выключить" три крупнейших города Украины - NYT

Россия хочет попытаться бомбить Украину до капитуляции / © Associated Press

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Россия не достигла решающего перелома на поле боя, однако, по оценке аналитиков, пытается использовать ослабление украинской противовоздушной обороны и повреждение энергетической инфраструктуры, чтобы усилить давление на страну в преддверии зимы. Кремль, вероятно, рассчитывает, что массированные удары по украинским городам, которые могут оставить людей без электричества, тепла и воды, заставят Киев уступить.

Об этом пишет The New York Times.

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Почему Россия рассчитывает сломать Украину ударами с воздуха

С лета российские войска все чаще атакуют не только военные объекты, но и инфраструктуру, от которой зависит повседневная жизнь украинцев. Под ударами оказывались склады боеприпасов, автозаправочные станции, книжные склады, металлургические предприятия, дата-центры, электростанции и коммерческие суда.

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Особую угрозу представляют новые реактивные беспилотники, которые двигаются значительно быстрее обычных ударных дронов и затрудняют работу украинской ПВО. Из-за постоянных атак возрастает нагрузка на экономику, а повреждения энергетики создают риск масштабных перебоев с поставками электричества, тепла и воды.

По словам Гарри Неделку, старшего директора европейской политической консалтинговой компании Rasmussen Global, Россия пытается испугать украинцев перед зимой настолько, чтобы они согласились на уступки.

«Россияне наносят огромный вред, пытаясь испугать украинцев перед зимой и заставить их сдаться. Фактически — капитулировать», — сказал он.

Однако история войн свидетельствует, что одни воздушные бомбардировки редко заставляют общество согласиться на поражение. Военный эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс отметил, что попытки сломать волю противника путем причинения страданий гражданскому населению имеют слабые результаты.

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Украинцы также не раз демонстрировали способность приспосабливаться к обстрелам. Однако в этот раз ситуацию усложняет то, что российский арсенал ракет и беспилотников увеличился, а украинская система ПВО истощена длительными атаками и сокращением американской военной помощи.

Какие города Россия может попытаться оставить без света и тепла

По данным NYT, украинская сторона передала европейским представителям перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Копия документа оказалась в распоряжении журналистов издания.

В документе говорится, что для отключения Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, отопления и водоснабжения России, по оценкам авторов плана, понадобились бы примерно:

70 баллистических ракет;

720 дальнобойных беспилотников;

150 управляемых авиабомб.

По анализу NYT, количество баллистических ракет и дронов в этих расчетах примерно соответствует объему таких средств, которые в среднем прорываются через украинскую ПВО в течение месяца. То есть, по логике документа, Россия рассчитывает, что одного месяца интенсивных ударов может хватить, чтобы нанести энергосистеме ущерб, которого не удалось нанести за четыре предыдущих зимы.

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Эти цифры являются оценками, приведенными в перехваченном плане, а не гарантией того, что Россия сможет добиться такого результата. Реальные последствия будут зависеть от эффективности украинской ПВО, устойчивости сети и возможностей восстанавливать поврежденные объекты.

Почему энергетика Киева стала особенно уязвимой

Масштаб проблемы проявился после атак в октябре. В столице пришлось вводить графики отключений электроэнергии еще до наступления сильных холодов — в период, когда спрос на электричество остается относительно невысоким.

Одной из причин стала зависимость Киева от трех теплоэлектроцентралей. До полномасштабной войны их совокупная мощность составляла примерно 1,3 гигаватта — этого хватало, чтобы покрывать около трех четвертей потребностей города в электричестве зимой. К осени 2026 года мощность сократилась примерно до 500 мегаватт, сообщила энергетический аналитик Мария Цатурян из Ukraine Facility Platform.

14 октября российские войска ударили баллистическими ракетами по всем трем столичным ТЭЦ, еще больше снизив их производительность — по крайней мере, временно. Теперь Киев в значительной степени зависит от электроэнергии, поступающей из других регионов: в частности, от ТЭС к югу от столицы, атомных электростанций на западе и гидроэлектростанций. В октябре Россия также атаковала отдельные подстанции, через которые передается электричество.

Цатурян назвала такую тактику «выжженной земли», направленной на полное отключение Киева от электроснабжения.

Почему Украине не хватает средств для отражения атак

Важным преимуществом России остается больший арсенал ракет и беспилотников, тогда как Украина испытывает недостаток средств противовоздушной обороны, особенно ракет-перехватчиков Patriot, являющихся одним из самых эффективных средств против баллистических целей.

14 октября Украина сообщила, что сбила всего четыре из 39 баллистических ракет, запущенных Россией. По данным NYT, это была одна из самых больших подобных атак за все время полномасштабной войны.

Не менее сложным вызовом стали реактивные беспилотники. Украинские военные научились перехватывать значительную часть обычных дальнобойных дронов, однако новые модели, летящие с гораздо большей скоростью, чаще прорываются сквозь оборону.

Украина работает над созданием собственных дронов-перехватчиков и просит западных партнеров предоставить дополнительные средства поражения. Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что среди запросов — ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей, которые могли бы сбивать скоростные дроны, а также зенитные комплексы средней дальности.

Удары по промышленности усиливают давление на экономику

Российская воздушная кампания наносит ущерб не только энергетике. Удары по промышленности уменьшают производственные возможности Украины, лишают людей работы и сокращают поступления в государственный бюджет.

Один из крупнейших производителей стали в Украине, компания Metinvest, была вынуждена остановить свое крупнейшее предприятие после того, как Россия выпустила по нему 17 баллистических ракет. В компании работают более 36 тысяч человек, а сама она относится к крупнейшим частным налогоплательщикам страны.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил парламенту, что в этом году недополучение налоговых поступлений может составить примерно 1,7 млрд долларов. Это означает, что российские удары одновременно ослабляют промышленность и создают дополнительные проблемы с финансированием обороны.

Украина неоднократно предлагала ограниченное перемирие, касающееся энергетических объектов или портовой инфраструктуры. Однако, по мнению Неделку, у Кремля нет очевидных причин соглашаться на прекращение воздушных атак именно сейчас, перед началом зимы.

«Единственная карта, с помощью которой они могут давить на украинцев, — это воздушные атаки. Больше у них ничего нет», — сказал он.

Как Украина ищет способы противодействовать российским ракетам и дронам

В августе Владимир Зеленский рассказал о разработке собственных средств противодействия баллистическим ракетам. Речь идет, в частности, о совместной с европейскими партнерами программе FREYJA и создании украинской ракеты для комплекса Patriot. Эти проекты должны уменьшить зависимость от импортных перехватчиков, которых не хватает для защиты от российских атак. Украина работает над собственными решениями по перехвату баллистики, хотя сроки их реализации зависят от технических испытаний и сотрудничества с партнерами.

В то же время оказалось, что против реактивных «Шахедов» недостаточно просто применять быстрые дроны-перехватчики. В ходе боевых испытаний выяснилось, что такие аппараты должны быть не только быстрыми, но и достаточно маневренными, иметь запас хода и способность автоматически сопровождать цель. Эти особенности очень важны, когда российские дроны изменяют скорость и высоту полета.

Помимо перехвата ракет в воздухе, Силы обороны пытаются уничтожать средства, с которых Россия их запускает. В сентябре украинские военные поразили восемь российских пусковых установок комплексов «Искандер» и С-400: три из них полностью уничтожили, еще пять получили существенные повреждения. По словам министра обороны Евгения Хмары, это вынудило российские войска временно отложить часть запланированных массированных ударов. Такой подход помогает сдерживать российскую баллистику без Patriot, хотя угроза новых атак остается высокой.

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