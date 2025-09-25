- Дата публикации
"Бомбоубежище не защитит": Медведев ответил Зеленскому, пригрозив "супероружием"
Путинский муртад Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Украине и США ядерным оружием. Истерическую реакцию вызвали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам скоро могут понадобиться бомбоубежища.
У Путина в очередной раз прибегли к очередным угрозам миру. Мол, у России есть «такое оружие, от которого не защитит бомбоубежище».
Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Главный пьяница России в очередной раз назвал украинского лидера «наркоманом».
«Киевский наркоман заявил, что Кремль должен знать, где находится бомбоубежище, чтобы его жители могли скрыться, когда он будет использовать американское оружие дальнобойного действия. Этому уроду нужно знать, что Россия может использовать оружие, от которого бомбоубежище не защитит», — написал он.
Медведев не удержался и одновременно пригрозил США.
«Американцы также должны помнить об этом (уникальное российское оружие — ред.)», — заключил он.
Напомним, Зеленский подчеркнул: если россияне не прекратят войну, им понадобятся бомбоубежища.
«Они (россияне — ред.) должны понимать, что Украина будет каждый раз отвечать. Атаковать будут нас — будет ответ», — предупредил президент.
Конечно, Украина — не государство-террористка, чтобы атаковать гражданских. Это, как мы знаем, традиция россиян. Однако центры российской власти, например Кремль, безусловно, могут стать мишенями.