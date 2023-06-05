Бомбоубежища Киева: в КГГА представили актуальную карту укрытий

Киевская городская государственная администрация представила обновленную актуальную карту бомбоубежищ или укрытий столицы, куда следует следовать во время воздушной тревоги.

По данным интерактивной карты некоторые укрытия расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

Согласно обновленной карте бомбосхоищ Киева, больше всего укрытий расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Проверка укрытий в Киеве и по всей Украине: что известно

Ранее ТСН предоставлял информацию о том, что в Украине на первую половину дня 5 июня проверили 79% укрытий (50 195), из них 23% оказались непригодными к использованию, а 9% – закрытыми.

Граждане могут оставить жалобы не только на закрытые укрытия, но и на отсутствие надлежащих условий в бомбоубежищах.

Тем временем глава объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что во время воздушной тревоги нужно переходить к бомбоубежищу, потому что правило "двух стен" – это уже критическая ситуация и она не всегда может защитить так надежно, как хранилище.

Напомним о количестве дронов и ракет, сбитых над Киевом в мае 2023-го. Так, над столицей силы ПВО уничтожили 85 ракет разных типов и 169 беспилотников, выпущенных российскими войсками.

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