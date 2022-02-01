Бомбоубежища в Херсоне: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации

Бомбоубежища в Херсоне: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации

Горожане должны знать, куда бежать в случае опасности.

В Херсоне информацию о местонахождении хранилищ и укрытий, адреса их расположения можно получить в органах местного самоуправления, а также у руководителей жилищно-эксплуатационных предприятий.

Полный список бомбоубежищ и укрытий обнародован на сайте Херсонского городского совета.

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При Херсонской ОГА работает Департамент по гражданской защите и оборонной работе, расположенный на проспекте Ушакова, 47.

Горожане могут обращаться в приемную: IP-телефон: 063 066 40 50, 602 (запятая – длительное нажатие*), или на горячую линию: IP-телефон: 063 066 40 50, 603 (запятая – длинное нажатие*).

В каком состоянии в украинских городах находятся бомбоубежища

О том, куда бежать, где прятаться и о чем следует позаботиться заранее в случае чрезвычайной ситуации – в нашем материале.

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