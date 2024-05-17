Бомбовый удар по Харькову: погибли два человека, много пострадавших (фото)

На месте обстрела работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

В пятницу, 17 мая, в результате двух ударов, нанесенных российскими управляемыми авиабомбами по городу Харькову, погибли два человека. По меньшей мере, 19 человек пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, опубликовав фото с места обстрела.

Личности двух погибших мужчин устанавливаются.

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"Взрывные травмы и осколочные повреждения разной степени тяжести получили 18 мужчин и 58-летняя женщина. Медики полка полиции особого назначения оказывают помощь на месте происшествия. Пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи”, — говорится в сообщении.

На месте обстрела работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки российская оккупационная армия атаковала Харьков беспилотниками и ракетой С-300. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.

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