Бомбы, С-300, "Искандеры" и БпЛА: сколько времени есть у харьковчан для спуска в укрытия

Российская армия чаще всего наносит удары по Харькову баллистическими ракетами С-300, авиабомбами и беспилотниками Shahed. Эти виды вооружения имеют разную скорость полета и дальность поражения. Впрочем, у харьковчан мало времени, чтобы скрыться.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Скорость авиабомбы УМПБ Д-30 составляет около 600 км/ч. оккупанты запускают ее на расстоянии примерно 70-90 км от Харькова.

"У харьковчан есть где-то 4-6 минут — в зависимости от того, где был осуществлен запуск, куда планирует ударить бомба", — рассказал он.

Скорость беспилотников Shahed – около 200 км/ч. Чубенко отмечает, что воздушные силы предупреждают об опасности. У жителей города есть время для спуска к укрытию.

"В принципе – это 10, 15, 20 минут подлета в город с момента их идентификации на границе с Украиной", — уточнил представитель облпрокуратуры.

Скорость баллистических ракет С-300 и Искандер-М составляет более 5 000 км/ч. Если оккупанты запускают эти воздушные цели Белгородской области, то это до 1 минуты полета.

Чубенко отмечает, что для ударов по городу россияне не часто применяют крылатые ракеты, потому что у них большая дальность полета. Поэтому ими враг бьет по другим областям. Харьков расположен на расстоянии 30 км от границы с РФ — от Белгородской области. Именно поэтому РФ для ударов часто использует С-300 и УМПБ Д-30, которые избивают до 100 км.

"Также используют "Шахеды" из-за близости города и возможности заходить с разных углов, обходя и мобильные огневые группы, и установки противовоздушной обороны. Каждый боеприпас они используют исходя из тех задач, которые ставят для себя и исходя из особенностей нашей защиты", — подчеркнул Дмитрий Чубенко.

Напомним, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский говорит, что для защиты Харькова от КАБов и баллистических ракет в Украине нуждаются две системы Patriot и меньшие системы, вроде зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия HAWK. Также нужны и самолеты F-16, которые сделают невозможным подлеты вражеских самолетов к линии фронта.

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