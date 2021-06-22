Бомбы в лесу, огороде и на море: в Украине с начала года обнаружили более 30 тысяч боеприпасов

Опасные предметы уничтожают взрывотехники, а территорию — тщательно обследуют.

В Украине с начала года пиротехники изъяли и уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов. Больше пиротехники находят боеприпасов времен войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как правило, взрывоопасные предметы местные жители находят во время отдыха в лесу, а также работ в огороде или на территории домовладения. Нередко бомбы обнаруживают и на водоемах.

Так, в Одесской области в акватории Черного моря недавно дайверы наткнулись на затонувший корабль с боеприпасами времен Второй мировой войны.

"Пиротехническая группа выехала в Белгород-Днестровский район и уничтожила 71 артиллерийский снаряд калибра 75 мм, а также взрывоопасные предметы вроде патронов", — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Кроме того, пиротехники обследуют и разминируют Донецкую и Луганскую области. В понедельник, 21 июня, сотрудники ГСЧС осмотрели около 1,42 гектаров территорий и изъяли четыре взрывоопасных предмета.

Напомним, что в Бердянске нашли целый арсенал боеприпасов. На старую минометную мину в земле наткнулись случайно, когда устанавливали столбы освещения в полузаброшенном дачном поселении. Почва там был буквально нашпигована взрывоопасными предметами.

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