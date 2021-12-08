Бомбы в трех школах: в Днепре неизвестные второй день подряд "минируют" общеобразовательные учреждения

Бомбы в трех школах: в Днепре неизвестные второй день подряд "минируют" общеобразовательные учреждения

Из помещений были эвакуированы ученики и персонал.

В Днепре продолжается волна псевдо-минирований общеобразовательных учреждений. 8 декабря неизвестные заложили "бомбы" в трех школах.

Об этом сообщили в группе "Департамент гуманитарной политики Днепра".

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Как стало известно, неизвестные сообщили о “заминировании” школ №33, №35 и №111. В образовательные учреждения экстренно направили группы реагирования, в том числе полицию, спасателей, взрывотехников и кинологов.

С помещений эвакуировали учеников и персонал. В зданиях работают правоохранители.

“За такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность. Такие действия наказываются статьей №259 Уголовного кодекса Украины и предусматривают лишение свободы сроком от 4 до 8 лет”, — добавили в департаменте.

Напомним, что днем ранее в Днепре "заминировали" школу №130. В ней, кроме того, семиклассник брызнул из газового баллончика девочке в лицо.

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