Бонусы, скидки и социальные льготы для военных: приложение "Армия+" обновят, добавив важные функции

В "Армия+" появятся обучающие курсы, Е-удостоверение и программа лояльности для воинов.

Применение "Армия+" станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, ведь его обновят, добавив такие функции, как учебный модуль с базовой информацией о военном деле, уже согласованный с Генштабом ВСУ, цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный, а также систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Об этомрассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.

Более того, в приложении "Резерв+" появится инновационный сервис рекрутинга, что позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.

По словам Черногоренко, в Минобороны хотят сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным.

"Чтобы мотивированные люди, решившие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, получили полную картину возможностей службы", — подчеркнула замминистра.

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По итогам встречи с американскими коллегами стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере инноваций и цифровой трансформации оборонного сектора.

Тем временем в ТЦК напомнили особенности проверки военно-учетных документов.

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