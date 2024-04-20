Борьба с игроманией: Гетманцев назвал преимущества закона об онлайн-казино

Закон предлагает ряд изменений, которые должны ужесточить требования к организаторам азартных игр.

Об этом сообщил глава комитета, народный депутат Даниил Гетманцев.

"Важнейшим пунктом я считаю введение в действие системы онлайн-мониторинга. Эта система должна была ввести в действие еще в августе 2022 года, но благодаря бездействию комиссии по азартным играм она до сих пор еще не вышла. Это система, которая позволяет отследить каждую ставку, позволяет отследить уплату налогов организаторами азартных игр, делает азартную игру прозрачной и контролируемой государством. То есть это система, которая в общем на себе аккумулирует всю азартную игру страны, и которая действительно должна была быть уже запущена", — сказал он.

Также это ограничение рекламы, подчеркнул Гетманцев: "Мы видим рекламу азартных игр даже в метро, что запрещено сейчас. Эта реклама требует ограничения, потому что она способствует увеличению спроса на азартную игру, формируя у людей воображение, что азартной игрой можно заработать на жизнь. Очень важная норма – блокирование нелегальных сайтов. У нас, по данным Минцифры, более тысячи сайтов предлагают украинцам азартную игру, а из них только 17 являются лицензированными".

Напомним, в субботу, 20 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел ограничения по азартным играм в сети Интернет. Соответствующее решение ввел президент Украины Владимир Зеленский. Указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, документ предусматривает:

ограничение всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием символики ВСУ

запрет регистрации нескольких аккаунтов одного лица и определение максимального времени игры в сутки и неделю

определение лимитов игры в неделю и лимиты затрат

внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга

блокировка нелегальных вебсайтов азартных игр

введение ограничения для военных

Напомним, автором петиции об ограничении работы онлайн-казино был военный 59-й бригады Павел Петриченко, 15 апреля погибший в Донецкой области.

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