Борьба с коронавирусом: кто и как может вызвать мобильную бригаду для прививки против COVID-19

Борьба с коронавирусом: кто и как может вызвать мобильную бригаду для прививки против COVID-19

Мобильные бригады работают там, где доступ к стационарным пунктам прививок затруднен или невозможен.

В Украине идет вакцинация против COVID-19. Привиться могут все желающие украинцы, иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, старше 18 лет, а также дети от 12 лет. Вакцинироваться можно в пунктах прививок, центрах массовой вакцинации или с помощью мобильных бригад.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Кого прививают мобильные бригады

Мобильные бригады работают там, где доступ к стационарным пунктам прививок затруднен или невозможен.

Также они вакцинируют граждан, которые через состояние здоровья не могут самостоятельно передвигаться, организованные коллективы с более чем 100 желающими вакцинироваться и отдельные профессиональные группы, таких как медиков, педагогов, социальных работников или военных, работников структур государственной безопасности.

Как можно вызвать мобильную бригаду домой

Если вы или ваш близкий человек не можете самостоятельно передвигаться, вы можете оставить заявку на приезд мобильной бригады домой по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через вашего семейного врача.

Вашу заявку зарегистрируют и, когда составят график выездов мобильных бригад, вам позвонят по телефону и сообщат дату и время ее приезда.

Региональные координаторы по вакцинации составляют графики выездов мобильных бригад так, чтобы за один выезд они могли вакцинировать несколько маломобильных людей. Поэтому вам, возможно, придется подождать ее приезда несколько недель, когда соберется достаточное количество желающих вакцинироваться дома в вашем районе или населенном пункте.

Как записать свой рабочий коллектив на прививку мобильной бригадой

Если вы работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, военный, работник государственных органов власти или структур безопасности, обратитесь к вашему работодателю, чтобы он сконтактировал с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или позвоните на горячую линию Минздрава и вас сориентируют, к кому можно обратиться в вашем регионе.

Если вы работаете в другой сфере, сначала следует определить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, который составит поименные списки работников, желающих вакцинироваться. Таких людей должно быть не менее 100 человек.

Затем можно оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в контакт-центре МЗ по номеру 0800602019.

Когда подойдет время вакцинации коллектива, ответственное лицо позвонит по телефону и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Как мобильную бригаду по вакцинации можно вызвать в громады

Собрать список желающих вакцинироваться и пригласить к себе мобильную бригаду могут также представители отдельных громад, в которых нет пунктов или центров вакцинации от COVID-19, а также ОТГ, где процент охвата прививками среди людей в возрасте 60+ ниже 30%.

Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам, чтобы у местных жителей был доступ к прививкам.

Для того чтобы вакцинальная бригада приехала именно в вашу громаду, необходимо собрать список желающих вакцинироваться и подать соответствующую заявку в областные департаменты и управления здравоохранения. Контакты — https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Те передадут заявку региональным координаторам по вакцинации. Координаторы сконтактируют с представителями общества, чтобы договориться, когда и в каком формате будет проводиться вакцинация жителей. Можно пригласить всех желающих привиться в сельсовет или школу. Если в обществе много пожилых людей, которым уже тяжело передвигаться, мобильная бригада будет ездить от двери к двери и вакцинировать их дома.

Какой вакциной прививают мобильные бригады

Для вакцинации некоторых маломобильных граждан с соблюдением всех правил безопасности можно использовать только вакцины в однодозных флаконах. В Украине такой вакциной является CoronaVac от Sinovac Biotech. Это инактивированная вакцина.

Так же эту вакцину можно использовать и для бустерной дозы.

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Если мобильные бригады прививают группу людей, например в доме престарелых или организованные коллективы, то они могут использовать любую имеющуюся у них антиковидную вакцину.

Напомним, 24 февраля 2021 в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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