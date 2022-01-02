Борьба с коронавирусом в Украине и обострение на Ближнем Востоке: пять новостей, которые вы могли проспать

Пять новостей, которые вы могли проспать:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.