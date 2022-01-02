Борьба с коронавирусом в Украине и обострение на Ближнем Востоке: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Вспышки COVID-19, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через один-два месяца после того, как они достигли пика там. Читать дальше –>
- Человек, имеющий проблемы с иммунитетом или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, могут получить дополнительную дозу вакцины. Читать дальше –>
- С 3 декабря в Украине ограничили пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон". Читать дальше –>
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что период изоляции для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 будет сокращен с 10 до 7 дней или 5 при повторном отрицательном тесте в период карантина. Читать дальше –>
- В то время как фейерверки в разных странах освещали небо, чтобы отпраздновать Новый год, из сектора Газа террористы запустили ракеты в направлении Израиля. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.