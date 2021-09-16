Борьба с поддельными COVID-паспортами: в Минздраве анонсировали нововведения

Подделать бумажный документ возможно, как и обычный паспорт.

В Минздраве признали, что украинцы подделывают COVID-паспорта, и анонсировали нововведения.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

"Чтобы я не лукавил — подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидний сертификат", — сказал он.

По его словам, подделать такой документ можно, как и обычный паспорт.

Ляшко уточнил, что подделать электронный сертификат в "Операции" будет невозможно, так как "там все четко работает".

"Есть вопросы по бумажным формах, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем", — отметил министр.

Он также заверил, что правоохранительные органы работают с "продавцами" таких документов в соцсетях и мессенджерах.

Напомним:

В приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов — "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" — о полном курсе.

Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" — о полном курсе. Также в Украине будет продлен срок действия COVID-сертификатов, который сейчас составляет полгода. Для вакцинированных украинцев будут определенные преференции в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина.

Новости Украины: иностранцам облегчили въезд - пограничники проверяют COVID-сертификаты электронно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку