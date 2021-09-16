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Борьба с поддельными COVID-паспортами: в Минздраве анонсировали нововведения

Борьба с поддельными COVID-паспортами: в Минздраве анонсировали нововведения

Министерство цифровой трансформации

Подделать бумажный документ возможно, как и обычный паспорт.

В Минздраве признали, что украинцы подделывают COVID-паспорта, и анонсировали нововведения.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

"Чтобы я не лукавил — подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидний сертификат", — сказал он.

По его словам, подделать такой документ можно, как и обычный паспорт.

Ляшко уточнил, что подделать электронный сертификат в "Операции" будет невозможно, так как "там все четко работает".

"Есть вопросы по бумажным формах, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем", — отметил министр.

Он также заверил, что правоохранительные органы работают с "продавцами" таких документов в соцсетях и мессенджерах.

Напомним:

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