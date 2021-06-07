Борьба с водорослями по-бердянски: под Запорожьем работники, которые убирали пляж, удивили изобретательностью (видео)

Мужчины довольно странным образом боролись с водорослями на побережье.

В Бердянске Запорожской области местные базы отдыха активно готовятся к открытию курортного сезона и убирают побережье от водорослей и грязи.

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Видео таких работ на одном из пляжей выложили телеграмм-канале "Это Запорожье" ..

Очевидцы сняли, как двое работников убирают береговую линию от водорослей. Вместо того, чтобы сбрасывать их в кучу на берегу и вывозить, они забрасывают их обратно в море.

"Благоустройство побережья в Бердянске", — прокомментировали увиденное авторы видео.

В Бердянске работники, которые убирали пляж, удивили своей изобретательностью

Напомним, что в Запорожской области областная власть приказала обеспечить свободный доступ к морю для всех граждан.

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