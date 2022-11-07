Боремся с обезвоживанием зимой: советы, которые помогут оставаться здоровыми

Летом нет ничего лучше стакана холодной воды, когда нужно утолить жажду. А вот в зимний период этот напиток становится менее привлекательным. Однако воду нужно пить в любое время, чтобы органы и системы правильно функционировали и не было обезвоживания. Как оставаться увлажненным зимой – читайте простые советы в материале ТСН.ua.

В холодные месяцы 6-8 стаканов воды в день (как рекомендуют врачи) может быть достаточно тяжело выпить. Поэтому следует запомнить другие способы, чтобы оставаться увлажненными и не страдать от обезвоживания.

Как обезвоживание в холодные месяцы влияет на организм

Какие проблемы могут возникнуть, если не пить достаточно воды зимой:

Постоянное чувство усталости – вода нужна нам для поддержания всех функций организма. Среди них производство энергии. Если жидкости недостаточно, ослабится метаболизм и усилится чувство усталости. Также ухудшается концентрация внимания, память. Ухудшение самочувствия – недостаток жидкости повышает возможность развития таких заболеваний как диабет, сердечно-сосудистые расстройства, ожирение, респираторные заболевания. Обезвоживание вызывает у женщин такую неприятную болезнь, как цистит. Чувство голода – люди часто путают чувство голода с жаждой. А еще, если выпить стакан воды за 15-20 минут до еды, можно снизить потребление калорий. Кожа быстрее стареет – наша кожа в среднем на 35% состоит из воды, поэтому из-за обезвоживания она теряет защитные и барьерные функции, а еще начинает зрительно выглядеть хуже. Даже появляются выраженные морщинки. Частые перепады настроения – самым тяжелым проявлением недостатка жидкости в организме является депрессия. Поэтому, если ваше утро не удалось, попробуйте сделать несколько глотков воды. Появление судорог – если вы просыпаетесь посреди ночи, потому что у вас сводит ногу, нужно пить больше воды.

Как бороться с обезвоживанием зимой

Если вам трудно выпивать достаточное количество воды, когда на улице и в квартире холодно стоит запомнить – бороться с обезвоживанием можно не только с помощью этой жидкости.

Существует четыре простых способа, которые помогут вам оставаться увлажненными:

Нагреть воду – теплая вода с лимоном или лимонным соком (можно добавить еще и ложку меда) станет отличным вариантом, если нужно увлажнить организм зимой. Избегайте алкоголя, крепкого кофе и газировки — если вы не можете полностью отказаться от них, попробуйте хотя бы значительно уменьшить их потребление. Хотя это и жидкости, но они могут дополнительно обезвоживать организм. Используйте дома увлажнитель воздуха – он поможет сохранить влагу организма снаружи и внутри, а еще улучшит самочувствие, если ваше горло первит. "Ешьте" жидкость — овощи и фрукты это отличный источник жидкости. К примеру, брокколи, дыня, помидоры, цветная капуста на 90% состоят из воды.

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