Перед вторжением РФ в 2022 году спасением от войны могло бы стать только вступление Украины в НАТО.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что Запад был слишком нерешительным в 2014 году, когда РФ захватила часть Украины, а спасением от полномасштабного российского вторжения могло бы стать вступление Украины в НАТО.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, страны Запада должны были быть "намного жестче" в 2014 году.

"Мы никогда не должны были принимать то, что Путин имел право забрать огромный кусок суверенной европейской страны. Он это сделал, потому что мы были слабы и заняты Сирией в 2013-м. И у нас был этот недейственный нормандский процесс с 2014-го по 2022-й, и это была катастрофа”, — отметил бывший британский премьер.

Борис Джонсон считает, что нельзя было позволить, чтобы будущее Украины решалось в так называемом "нормандском формате", в котором "Россия и Украина считались равными партнерами в переговорах".

Перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по его словам, сделать что-то было сложно, поскольку "Путин уже написал свое эссе [псевдоисторическую разведку о единстве украинского и русского народов]".

«Он [Путин] видел, что Запад был нерешителен, он видел свой шанс... Он уже верил, что победит, он полностью недооценил Украину. Но когда он начал готовиться и имел батальонно-тактические группы в ожидании, я не знаю, что мы могли сделать. Потому что Украина не была в НАТО – это другое дело, которое мы должны сделать, это ошибка", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, недавно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон подверг резкой критике правительство страны из-за его политики в отношении Украины и промедления с поставками оружия.

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