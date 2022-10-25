Борис Джонсон планирует дальнейшее сотрудничество с союзниками по поводу помощи Украине — Financial Times

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон продолжит и дальше сотрудничать с союзниками, чтобы и дальше содействовать Украине в противостоянии с РФ.

Борис Джонсон обеспокоен возможным уменьшением помощи со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс. В связи с этим политик планирует визит в Вашингтон.

Об этом пишет Financial Times.

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В окружении Джонсона сообщают, что неудачная попытка вернуть себе должность премьер-министра не остановит его от дальнейшей дипломатической работы. Он стремится использовать свой авторитет для усиления поддержки Украины на Западе. Экс-премьер планирует отправиться в США, в частности, в Вашингтоне лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

"Официальной роли у него еще нет, но Борис очень обеспокоен ситуацией в Украине. Он считает, что США и расходы на оборону от них являются лучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка Украины не ускользает", – рассказал изданию друг Бориса Джонсона.

Напомним, Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета им. Франко. Научное звание экс-премьер-министру Великобритании присвоил Ученый совет вуза.

Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон стал новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.

Президент Владимир Зеленский провел итоговый разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном перед его уходом с поста.

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