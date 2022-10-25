Борис Джонсон планирует дальнейшее сотрудничество с союзниками по поводу помощи Украине — Financial Times

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон продолжит и дальше сотрудничать с союзниками, чтобы и дальше содействовать Украине в противостоянии с РФ.
Борис Джонсон обеспокоен возможным уменьшением помощи со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс. В связи с этим политик планирует визит в Вашингтон.
Об этом пишет Financial Times.
В окружении Джонсона сообщают, что неудачная попытка вернуть себе должность премьер-министра не остановит его от дальнейшей дипломатической работы. Он стремится использовать свой авторитет для усиления поддержки Украины на Западе. Экс-премьер планирует отправиться в США, в частности, в Вашингтоне лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку Украины со стороны США.
"Официальной роли у него еще нет, но Борис очень обеспокоен ситуацией в Украине. Он считает, что США и расходы на оборону от них являются лучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка Украины не ускользает", – рассказал изданию друг Бориса Джонсона.
Напомним, Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета им. Франко. Научное звание экс-премьер-министру Великобритании присвоил Ученый совет вуза.
Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон стал новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.
Президент Владимир Зеленский провел итоговый разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном перед его уходом с поста.
Читайте также:
- "Саперы сбились со счета": в Харькове появилось поле боеприпасов, которыми РФ бомбит город (видео)
- В Польше 14-летний местный подросток молотком избил 7-летнюю девочку из Украины
- Призвал топить украинских детей: из-за слов пропагандиста Красовского возмутились даже другие пропагандисты РФ и заинтересовался Следом