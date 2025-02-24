Борис Джонсон поддержал соглашение Трампа о редкоземельных металлах для Украины

По его словам, нынешний вариант документа выгоднее для Украины, чем первоначальный, и может стать важным шагом в сотрудничестве между странами.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку обновленного соглашения между США и Украиной о доступе к редкоземельным металлам. По его словам, нынешний вариант документа выгоднее для Украины, чем первоначальный, и может стать важным шагом в сотрудничестве между странами.

Об этом пишет Politico.

Соглашение предусматривает преференциальный доступ США к стратегическим полезным ископаемым Украины, стоимость которых оценивается в сотни миллиардов долларов. Американская сторона настаивает, что этот ресурс должен компенсировать расходы США на помощь Киеву, однако не включает конкретные гарантии безопасности или будущей военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее критиковал документ, поскольку он не отвечал стратегическим интересам Украины. Тем не менее, Борис Джонсон, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия", организованной Фондом Виктора Пинчука, заявил, что Украина должна согласиться на соглашение.

"Я просмотрел документ и вижу в нем положительные моменты для Украины. Он содержит элементы надежды и возможности для развития", — отметил Джонсон.

Он также сравнил этот договор с программой ленд-лиза времен Второй мировой войны, когда США снабжали союзников вооружения на условиях долгосрочных кредитов.

"Да, это может казаться грабительством, но таким был и ленд-лиз в 1941 году, не правда ли? Американцы тогда хорошо на этом заработали", — сказал Джонсон.

Он признал, что украинской стороне сложно согласиться на условия соглашения, однако подчеркнул, что это необходимый этап в отношениях с Вашингтоном.

"Это соглашение дает Трампу возможность заявить своим сторонникам, что он достиг результата. Но оно также открывает перспективы для Украины", — подчеркнул экс-премьер Великобритании.

В то же время, он подтвердил слова Зеленского о том, что первоначальный вариант документа, предусматривавший компенсацию США в размере 500 миллиардов долларов, больше не фигурирует в обновленном проекте.

"Украинцы провели достаточно жесткие переговоры", — отметил Джонсон.

По данным вице-премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной, украинская и американская делегации находятся на финальном этапе согласования соглашения.

"Переговоры были конструктивными, большинство ключевых вопросов уже согласованы. Мы стремимся как можно быстрее завершить этот процесс", — сообщила она.

Вернувшись в Лондон, Джонсон столкнулся с вопросами о своей роли в переговорах, поскольку пока не является действующим политиком. Правительство Великобритании в ответ заявило, что не владеет деталями его участия, но подтвердило свою поддержку Украины в любых возможных форматах.

Напомним, по информации Axios, США и Украина почти завершили переговоры по соглашению на сотни миллиардов долларов о добыче критически важных минералов и редкоземельных элементов. Тем не менее, документ не содержит пункты о гарантиях безопасности для Украины.