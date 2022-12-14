Борис Джонсон поздравил украинцев с предстоящими праздниками: "С Рождеством, everybody" (видео)

Бывший премьер Британии Борис Джонсон снова удивил украинцев своим расположением и поддержкой.
На этот раз Джонсон поздравил украинцев с Рождеством, да еще и на украинском.
Соответствующее видео показала нардеп Леся Забуранная, которая находится с рабочим визитом в Лондоне.
"Поздравление всем киевлянам и несокрушимым украинцам в канун праздников от великого и непревзойденного друга Украины Бориса Джонсона", — написала она.
В своем видеообращении Борис Джонсон восхитился мужеством украинцев. Он добавил, что надеется приехать в Киев снова в ближайшее время и поздравил украинцев с предстоящими праздниками в своей особой манере: "С Рождеством everybody".
Ранее Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.
Впоследствии он также подчеркнул, что война в Украине может закончиться только поражением президента РФ Владимира Путина. Российские войска должны быть отброшены к фактической границе 24 февраля.
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