Борис Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на горячем направлении (фото)

Борис Джонсон в Украине. Фото: Андрей Андриенко

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, в том числе в районе Камышевахи, а также город Запорожье.

Об этом он сообщил в колонке Daily Mail.

Экс-премьер рассказывает о поездках по безлюдным селам вблизи фронта, угрозе российских БпЛА, встречах с местными жителями и украинскими военными.

В частности, Джонсон описал знакомство с командиром 1-го батальона 65-й бригады ВСУ с позывным Макар, офицером связи Дашей (позывной Чуйка), бывшим производителем цемента Василием, дронщиком с позывным Кокос и тренером по настольному теннису Юрием.

«После разговоров с украинскими солдатами на передовой я вижу их истощенность и очевидное человеческое стремление к тому, чтобы война закончилась. Я был полон гнева — как и вы были бы — из-за недостаточности западной поддержки. Но после 48 часов на фронте я больше чем когда-либо убежден, что украинцы победят, что однажды они избавятся от армии Путина, похожей на орков, и что эта прекрасная богатая страна станет свободной», — поделился Джонсон.

Напомним, известный актер Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады в Донецком направлении. Вместо участия в церемонии вручения премии Оскар Шон Пенн выбрал личную поездку к украинским защитникам на передовую.