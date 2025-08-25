- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Бородянка возрождается после разрушений: пример комплексного восстановления
Российские войска покинули Бородянку в руинах: разрушены дома, изуродованы улицы, потеряны жизнь. Сегодня поселок оживает, становясь символом восстановления Украины. Здесь одновременно отстраивают жилье, инфраструктуру, транспорт и цифровые сервисы, создавая комфортную и безбарьерную среду.
Более 600 из 825 поврежденных жилых объектов уже восстановлены. Новые многоэтажки оборудуют солнечными панелями на 54 кВт, которые обеспечат освещение, работу лифтов и снизят счета за коммуналку. Дома утепляют, обновляют сети, устанавливают энергосберегающее освещение.
По словам вице-премьера Алексея Кулебы, Бородянка демонстрирует, как можно отстроить общину с нуля. Заменяют 10 км водопровода и канализации с системой дистанционного контроля. Транспорт модернизируют: электронные билеты, остановки с табло и камерами. В центре работает Wi-Fi, скоро запустят 5G и систему «Безопасный город».
Поселок стал пилотом проекта «Движение без барьеров» по безбарьерному маршруту. Внедряют раздельный сбор отходов, подземные баки, сортировочные станции. Появится урбан-парк для молодежи и семей, а также мемориальные просторы в память о погибших.
Сегодня в Бородянке проживает 10 тысяч человек, 80% населения вернулось. Этот опыт уже применяют для восстановления других общин, как Ягодное или Посад-Покровское, давая надежду на лучшее будущее.