Бородянка возрождается после разрушений: пример комплексного восстановления

Более 600 из 825 поврежденных жилых объектов уже восстановлены. Новые многоэтажки оборудуют солнечными панелями на 54 кВт, которые обеспечат освещение, работу лифтов и снизят счета за коммуналку. Дома утепляют, обновляют сети, устанавливают энергосберегающее освещение.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, Бородянка демонстрирует, как можно отстроить общину с нуля. Заменяют 10 км водопровода и канализации с системой дистанционного контроля. Транспорт модернизируют: электронные билеты, остановки с табло и камерами. В центре работает Wi-Fi, скоро запустят 5G и систему «Безопасный город».

Поселок стал пилотом проекта «Движение без барьеров» по безбарьерному маршруту. Внедряют раздельный сбор отходов, подземные баки, сортировочные станции. Появится урбан-парк для молодежи и семей, а также мемориальные просторы в память о погибших.

Сегодня в Бородянке проживает 10 тысяч человек, 80% населения вернулось. Этот опыт уже применяют для восстановления других общин, как Ягодное или Посад-Покровское, давая надежду на лучшее будущее.