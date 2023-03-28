Боролись за его жизнь более недели: умер польский волонтер, получивший ранение под Бахмутом

В Киеве от полученных травм под Бахмутом скончался польский волонтер Марек. Российские военные 16 марта обстреляли его и 4 гражданских во время оказания гуманитарной помощи на маршруте Константиновка — Часов Яр.

Об этом сообщает организация Inicjatywa Nehemiasz.

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Марек оказывал гуманитарную помощь в Украине с осени 2022 года. Медики неделю пытались его спасти, но 27 марта он скончался в больнице в Киеве.

Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к их подготовке, контактировал с украинской стороной и активное участие в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецке. фонда для добровольцев, которые едут на прифронтовые районы, имел в виду, что имеет адекватную парамедицинскую безопасность для себя и потенциальных. Несмотря на мгновенную эвакуацию и высокий профессионализм украинских медиков, несколько часов операций боровшихся за его жизнь", - говорится на странице организации.

Как говорится на странице Nehemiasz, один из украинских лидеров помощи, знавший Марка лично, написал о нем так: "Марк был ЧЕЛОВЕКОМ. "Таких очень мало. Я так обнимаю вас и скучаю по вами вместе". Мы тоже скучаем по тебе".

О ранении волонтера подтвердил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

Напомним, 26 марта стало известно, что на войне в Украине погибли три добровольца из Польши. Все они скончались от тяжелых ранений, полученных на востоке Украины. Министр Совета министров Республики Польша Михал Дворчик не назвал имена воинов, отдавших жизнь в боях за Украину.

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