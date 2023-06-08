"Боролся за лучшее будущее": украинский боец погиб, спасая жителей затопленной Херсонщины (фото)

Вдова героя вспоминает Владимира как любящего мужа, надежного собрата и патриота. У бойца остался сын Лев.
Во время спасения жителей затопленной Херсонщины 7 июня погиб украинский военный Владимир Кавулич – начальник координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124 бригады ТРО.
Об этом в Сети сообщила супруга погибшего Анастасия.
"Вчера погиб мой муж. Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы", – говорится в сообщении.
Женщина отметила, что Владимир с собратьями эвакуировали людей даже под обстрелами и смогли спасти более 130 херсонцев.
Когда 7 июня бойцы в очередной раз отправлялись на помощь жителям Херсонщины, их лодка попала в сильное течение. К сожалению, Владимир погиб, а вместе с ним – и собрат с позывным "Юг".
"Он был самым любящим и верным мужем. Лучшим папой для нашего сыночка Льва. 5-го июля было бы 10 лет, как мы вместе, а 1-го сентября мы праздновали бы 8-ю годовщину брака", — поделилась Анастасия.
Она также отметила, что защитник Украины был надежным другом и собратом, обладал хорошей, светлой и открытой душой, сильным характером и смелым нравом.
"Он был украинцем, гражданином, патриотом и националистом. Воином и защитником. Который всю свою жизнь любил Украину, боролся за лучшее будущее для нее и погиб, защищая людей. Помните о нем и обо всех героях, павших за Украину", – призвала жена погибшего военного.
Что известно о Владимире Кавуличе
Украинского защитника не стало в возрасте 33 лет. Кавулич был родом из Кременчуга Полтавской области. Окончил школу в селе Супруновка Полтавской громады. Владимир в 2013 году переехал в Киев. Был участником Революции достоинства.
Глава партии ВО "Свобода" Олег Тягныбок сообщил, что с начала российского вторжения на Донбасс Кавулич служил в составе добровольческих батальонов "Сич" и "Карпатская Сич". После начала полномасштабного вторжения РФ Владимир вступил в ряды батальона "Фемида-Чернобаевка".
Жертвы подрыва Каховской ГЭС
Напомним, в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской области затоплены десятки населенных пунктов — это 600 кв. км территорий. В частности, под водой оказалось 90% территории Олешек. Из области уже третий день идет эвакуация, которую усложняют российские обстрелы, а иногда враг вообще не выпускает людей из захваченных им населенных пунктов.
Так, 8 июня российские войска устроили обстрел Херсона прямо во время эвакуации, в результате чего пострадали восемь человек.
Также известно о гибели трех человек в оккупированных Олешках в результате затопления. Захватчики только к вечеру начали эвакуацию там.
В то же время в Николаевской области погиб 53-летний мужчина из села Васильевка, который накануне отказался от эвакуации.
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