Боррель назвал Мариуполь европейским Алеппо: город разрушен до основания, тысячи погибших гражданских

Высокий представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель назвал Мариуполь европейским Алеппо. Украинский город разрушен, а тысячи мирных жителей – мертвые.

Он сообщил о намерении Евросоюза продолжить помогать Украине, чтобы как можно быстрее завершить российскую агрессию.

Об этом Жозеп Боррель написал в Твиттере.

"Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей. Мы сделаем все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И для этого мы и дальше будем помогать Украине", — подчеркнул высокий представитель ЕС.

В следующем сообщении Боррель добавил, что война в Украине трансформирует глобальную геополитику.

Напомним, до войны Алеппо был вторым по величине городом Сирии, с почти двумя миллионами жителей. Во время боев за Алеппо погибли от 20 до 30 тысяч человек, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Как мы ранее сообщали, в ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю. Захватчики сбрасывали на город запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого, применяли ракеты и били из артиллерии.

В Минобороны США считают, что часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и двигается в северо-западном направлении – в Запорожскую область.

Почему Мариуполь сравнивают с сирийским городом Алеппо

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