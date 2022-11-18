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Боррель назвал условие, которое должна выполнить Россия для прекращения войны

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Боррель назвал условие, которое должна выполнить Россия для прекращения войны

Фото: Associated Press

Боррель пока не видит желания России заканчивать войну

Только полный вывод Россией своих войск с территории Украины приведет к миру.

Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Он отметил, что Россия может легко добиться мира, выведя свои войска с территории Украины.

"Я боюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным", – заявил Боррель.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, зачем Путин терроризирует украинцев ударами по энергетике.

Ранее эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия может превратить войну в бесконечную, если найдет источник поставок вооружений.

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Дата публикации
Просмотры
132
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