Боррель назвал условие, которое должна выполнить Россия для прекращения войны

Боррель пока не видит желания России заканчивать войну
Только полный вывод Россией своих войск с территории Украины приведет к миру.
Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.
Он отметил, что Россия может легко добиться мира, выведя свои войска с территории Украины.
"Я боюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным", – заявил Боррель.
Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, зачем Путин терроризирует украинцев ударами по энергетике.
Ранее эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия может превратить войну в бесконечную, если найдет источник поставок вооружений.
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