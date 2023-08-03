Боррель осудил российские атаки по Киеву, Одессе и дунайским портам

Дипломат подчеркивает, что еда – это не оружие.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил удары страны-агрессорки России на Киев, Одессу и дунайские порты.

Об этом Боррель написал в Твиттере.

Высокий представитель Евросоюза осудил "целенаправленные атаки" на зерновую инфраструктуру Украины. По словам главы европейской дипломатии – еда – это не оружие.

"Россия продолжает воздушные атаки на Киев, Одессу и украинские дунайские порты. Эти целенаправленные атаки на украинскую зерновую инфраструктуру обостряют глобальную продовольственную безопасность, ставя под угрозу миллионы наиболее уязвимых слоев населения", — говорится в сообщении Борреля.

Напомним, ранее Боррель предупреждал страны юга о коварстве "дешевого" российского зерна. По его словам, это Москва может использовать для усиления зависимости от нее. Это также может негативно повлиять на экономическую безопасность и глобальную продовольственную стабильность.

К слову, обстрел порта в Измаиле на Одесщине, который кафиры нанесли ночью 2 августа, спровоцировал скачок цен на продовольствие в мире. Цены, например, на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и еще дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня.

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