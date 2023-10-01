Боррель прибыл в Киев и почтил память украинских воинов

Дипломат подчеркнул, что украинские бойцы борются за общие ценности Украины и ЕС.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Киев. Там он почтил память украинских защитников и защитниц.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter (X).

В рамках визита Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

"Очень рад быть в Киеве, чтобы принять участие во встрече с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой для памяти погибших защитников и выражения поддержки тем, кто ныне защищает Украину от безосновательной агрессии России и борется за наши общие ценности", — подчеркнул он. Боррель.

Жозеп Боррель в Киеве/Фото с твиттера Борреля

Накануне Жозеп Боррель прибыл в Одессу с анонсированным визитом. Дипломат в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет с Украиной столько, сколько нужно.

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