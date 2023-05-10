Боррель сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, что вопрос вступления Украины в НАТО в ближайшее время пока не рассматривается.

Вступление Украины в НАТО сегодня пока не обсуждается, как и раньше.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает laSexta.

Он отметил, что, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, что будущее Украины — в Альянсе, само вступление Украины будет зависеть не от него самого, а от всех членов НАТО.

"Этого нет на столе", — сказал Боррель и добавил, что процесс присоединения пока не начат.

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Однако он вспомнил процесс вступления Финляндии и Швеции: эти страны были нейтральными и "никогда ничего не хотели знать о НАТО". Но когда они увидели, что Россия вторглась в Украину, они поняли, что "единственный способ обеспечить нашу безопасность — это быть членами Альянса", и они "поспешно попросили присоединиться".

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Вопрос только в том, когда это произойдет. Об этом Столтенберг говорить не берется.

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