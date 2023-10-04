Борщевой набор осени 2023 года: как изменились цены по сравнению с летними

Сколько будет стоить борщ на семью осенью.

Осенью 2023-го стоимость борщового набора снизилась.

Об этом сообщает Всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua, передает Минфин.

Если сравнить цены на борщовые продукты летом и осенью, становится ясно, что блюдо подешевело на 3% (с мясом) и на 48% (постный борщ).

Это произошло из-за удешевления овощей для борща.

Обвал цен на овощи

По словам специалистов, в супермаркетах Украины почти все ингредиенты борща, кроме томатной пасты, мяса и сметаны подешевели. Больше всего упали цены на овощи:

капуста в сентябре стоит 7,60 грн/кг (- 548%),

лук в сентябре стоит 11,90 грн/кг (- 385%),

морковь в сентябре стоит 8 грн/кг (-285%).

Так, в июле стоимость капусты составляла 49 грн/кг. Лук в июле бил рекорды и стоил в среднем 58 грн/кг. Морковь в разгар лета стоила почти 32 грн/кг.

Также существенно подешевели следующие составляющие борщового набора: картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

Следовательно, по наблюдениям ученых Института аграрной экономики, овощи дешевеют из-за высокого уровня самообеспечения ими населения.

"Однако, несмотря на положительную динамику, есть продукты борщового набора, которые наоборот подскочили в цене. В первую очередь, это касается мяса, которое в среднем выросло в цене на 19%. Так свиная лопатка на кости еще в июле стоила около 159 грн/кг, в то время как сейчас стоимость составляет около 195 грн/кг. Также поднялись цены на сметану (+12%) и томатную пасту (+5%)", — отмечает источник

Борщ на семью в сентябре 2023 года

Традиционное блюдо с мясом обойдется в 165,90 грн. В то время как в июле 2023 года борщ обходился в 172 грн, то есть цена упала на 3%.

Самым дорогим ингредиентом борщового набора традиционно остается мясо, добавляющее блюду 2/3 от общей стоимости. Без мяса блюдо вообще стоит около 49 грн., тогда как в июле себестоимость была 76,90 грн. Цена упала на 28 грн.

Также стоит отметить, что эта цена не существенно отличается от довоенной — в феврале 2022 года постный борщ стоил 47,2 грн.

Индекс борща – средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака.

Между тем, специалисты говорят, что хлеб в Украине может значительно подорожать, хотя в этом году и собрано 22 миллиона тонн зерна.

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