Борщевой набор дешевеет: что сейчас происходит с ценами на овощи и фрукты

Борщевой набор / © coolnws.ru

Реклама

Дополнено новыми материалами

На отечественном рынке овощей и фруктов наблюдается смена ценовых и ассортиментных трендов. В частности, аналитики отмечают, что репчатый лук сейчас стоит значительно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет East Fruit.

Рынок овощей: что продается лучше всего?

Лидером торговых площадок остается белокочанная капуста — на нее приходится каждое шестое объявление, а предложение товара продолжает расти. В то же время аналитики фиксируют активизацию продаж других ключевых овощей:

Реклама

Лук и морковь: их доля на рынке растет. Кстати, в южных регионах Украины уже стартовала посевная кампания ранней моркови.

Картофель: количество продавцов сократилось на треть, при этом половина предложений касается семенной продукции.

Сезонные овощи: увеличивается предложение огурцов и редиса, тогда как пекинскую капусту и редьку предлагали реже.

Фруктовый сегмент

Во фруктовой корзине безоговорочным лидером остается яблоко, объемы предложений которого продолжают увеличиваться. Также к списку наиболее продаваемых товаров вернулась груша, тогда как активность продаж винограда из Узбекистана, наоборот, снизилась.

Цены торговой группы EastFruit Trade Platform — УКРАИНА

Сравнение с прошлым годом

Ситуация на рынке существенно отличается от прошлогодней.

В прошлом году лидером продаж был репчатый лук, однако его стоимость была выше, чем сейчас.

Наибольший интерес у покупателей вызывают картофель, лук и яблоки. Для сравнения, в этом году пользователи чаще всего закупали свеклу и лук, а на рынке появлялись лишь первые предложения томатов из Египта.

Реклама

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, в ближайшее время в Украине вырастут цены на продукты, некоторые подорожают на 12%.

Ранее мы писали о том, какие семь фруктов и овощей взлетят в цене из-за изменения климата.