"Борсук" возвращается: Герой Украины, которого не воспринимал Сырский, может возглавить морпехов

Вадим Сухаревский / © ТСН

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Бывший командующий Сил беспилотных систем, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский («Борсук») возглавил морскую пехоту Военно-морских сил ВСУ .

О назначении Сухаревского сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники.

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По данным источников, Сухаревский будет командовать Морской пехотой вместо генерал-майора Дмитрия Делятицкого. 1 октября 2026 стало известно, что Делятицкий передал командование 30-м корпусом морской пехоты и сообщил, что продолжит службу в должности командующего морской пехоты ВМС ВСУ.

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Вадим Сухаревский возглавил морскую пехоту ВСУ: что о нем известно

Вадим Сухаревский – полковник ВСУ, Герой Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2022-2024 годах он командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка, которая участвовала, в частности, в контрнаступлении на Херсонщине.

В феврале 2024 Сухаревского назначили заместителем главнокомандующего ВСУ по вопросам беспилотных систем, а в июне того же года он возглавил новые Силы беспилотных систем.

В июне 2025 года президент Владимир Зеленский уволил Сухаревского с должности командующего СБС. Новым руководителем стал Роберт Бровди, известный по позывному «Мадяр». После этого Сухаревского назначили заместителем командующего оперативным командованием «Восток».

Для Сухаревского морская пехота – не новое направление службы. В 2016-2021 годах он командовал 503 отдельным батальоном морской пехоты, а впоследствии был начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Конфликт Сухаревского и Сырского: что известно об их разногласиях

Назначение Сухаревского на новую должность снова привлекло внимание к его предыдущей работе в Силах беспилотных систем. Публично обсуждали возможные разногласия между ним и тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ветеран СБС Александр Карпюк, известный как Серж Марко , утверждал, что Сырский выступал против создания СБС как отдельного рода войск и имел сложные отношения с Сухаревским.

«Господин Сырский был ярым противником СБС. Он считал, что отдельный род войск не нужен и прямо это говорил в частных разговорах. Самого Сухаревского он вообще не воспринимал», – заявлял Карпюк.

По его словам, Сухаревский настаивал на создании отдельного рода войск, однако необходимые для работы СБС документы долго не подписывали.

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"Сухаревский ответил, что за эти четыре месяца он получил пять расследований от Сырского и ноль подписанных документов, необходимых для работы СБС", - утверждал Карпюк.

О проблемах во время работы Сухаревского в СБС заявлял и военнослужащий Игорь Шолтыс с позывным «Гарри Шульц». По его словам, командующий сталкивался с недостаточным обеспечением и сложностями в боевых и планировочных вопросах.

«Когда прошел определенный период, то увидели, что обеспечение идет по остаточному принципу. А вопрос несодействия в определенных боевых и планировочных ситуациях – это не просто туман войны, а политический контекст взаимодействия Сухаревского с Сырским», – отмечал Шолтыс.

Сам Сухаревский после увольнения с должности командующего СБС заявлял, что его видение дальнейшего развития Сил беспилотных систем разошлось с позицией руководства.

В то же время Сырский объяснял кадровое изменение отсутствием, по его мнению, достаточного прогресса в развитии СБС за время руководства Сухаревского.

«Он был год в этой должности. Прошел год, здесь никакого движения не было, мы вынуждены были развивать эти силы в Сухопутных войсках», – заявлял Сырский.

После Сухаревской Силы беспилотных систем возглавил Роберт Бровди «Мадяр». Сырский тогда комментировал, что новый командующий пользуется уважением и уже взялся за работу.

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