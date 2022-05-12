Босые и голодные: российские оккупанты, попавшие в плен ВСУ, собирались воевать в Украине неделю (видео)

Босые и голодные: российские оккупанты, попавшие в плен ВСУ, собирались воевать в Украине неделю (видео)

В Харьковской области Вооруженные силы Украины взяли в плен более десятка оккупантов.

Российские военные не имеют оборудования, а некоторые даже обуви.

Видео выложили в телеграмм-канале SPRAVDI.

"На видео – пленные бойцы российской армии, которых Россия бросила на войну против Украины без достаточного количества вещей и продуктов. Им обещали, что они едут всего на неделю, а война будет легкой прогулкой. Реальность оказалась "несколько" другой", — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как грязные и проголодавшиеся кафиры без должного военного снаряжения, а некоторые даже без обуви, уминают за обе щеки еду, которую им дали украинцы.

"Россияне, сдавайтесь сразу – сохраните свою жизнь и наш боекомплект. К тому же в украинском плену кормят лучше, чем в российской армии", — сообщают в телеграмм-канале.

Напомним, что в Харьковской области находят телефоны оккупантов, где есть записи зверств, которые они совершали ранее в других областях Украины. Видеозаписи зверств изымают сотрудники Службы безопасности Украины.