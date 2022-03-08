Бот для помощи детям в военное время: создан ресурс для помощи маленьким украинцам

Бот для помощи детям в военное время: создан ресурс для помощи маленьким украинцам

Что предлагает ресурс?

Офис президента, ЮНИСЕФ и Министерство социальной политики создали бот для помощи детям в военное время.

Туда советуют писать, если вы хотите временно приютить ребенка в своей семье, если ваш ребенок потерялся, если вы видите одинокого ребенка или если вам известны международные организации, готовые приютить украинских детей.

Напомним, что украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава 0-800-60-20-19.

На сегодняшний день в контакт-центр привлечены медицинские работники таких специальностей как: психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

Также приглашаем к сотрудничеству врачей разных специальностей, готовых присоединиться к предоставлению дистанционных медицинских консультаций. Для этого просим заполнить анкету по ссылке

Министерство здравоохранения Украины также публикует информацию, в каких аптеках можно найти инсулин.